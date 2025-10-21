Θεσσαλονίκη: Επτά γάτες βρέθηκαν νεκρές σε διαμέρισμα από ασφυξία, διασώθηκε ένας σκύλος

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κουζίνα διαμερίσματος 6ου ορόφου στη Θεσσαλονίκη

21 Οκτ. 2025 19:27
Pelop News

Πυρκαγιά σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν επτά γάτες που έχασαν τη ζωή τους, πιθανότατα από ασφυξία λόγω των καπνών. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος, το οποίο βρίσκεται στον έκτο όροφο της πολυκατοικίας.

Τη στιγμή της πυρκαγιάς, δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι, ενώ από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια ένας σκύλος. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
