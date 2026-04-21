Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης, μήνυμα 112 για τους καπνούς – «Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους» ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας, στο Ωραιόκαστρο. Η πυρκαγιά κινητοποίησε την Πυροσβεστική, ενώ στάλθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για τους πυκνούς καπνούς.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης, μήνυμα 112 για τους καπνούς - «Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους» ΒΙΝΤΕΟ
21 Απρ. 2026 11:18
Pelop News

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και ανησυχία στους κατοίκους εξαιτίας των πυκνών καπνών που απλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, όπου καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, ενώ στη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς συμμετέχουν και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης: Αγία Βαρβάρα: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους μετά από ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Λόγω της έντασης των καπνών, ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Η προειδοποίηση κρίθηκε αναγκαία καθώς ο καπνός από την πυρκαγιά κατευθυνόταν προς κατοικημένες ζώνες.

Επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς

Το βασικό βάρος της επιχείρησης πέφτει στον έλεγχο της καύσης, καθώς πρόκειται για υλικά που μπορούν να προκαλέσουν έντονο και αποπνικτικό καπνό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο με στόχο να αποτρέψουν επέκταση της φωτιάς και να περιορίσουν το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τα καιγόμενα υλικά.

Αυξημένη ανησυχία για την ατμόσφαιρα στην περιοχή

Το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανησυχία από την πρώτη στιγμή ήταν το πυκνό νέφος καπνού που κάλυψε την περιοχή γύρω από την επιχείρηση. Γι’ αυτό και οι οδηγίες των Αρχών επικεντρώθηκαν κυρίως στην προστασία των κατοίκων από την έκθεση στους καπνούς, μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:08 Πάτρα: «Άσπρο Μαύρο» με Αντώνη Καφετζόπουλο και Ζερόμ Καλουτά στο Πάνθεον 
15:00 Αιγιάλεια: Πάμε για Οινοξένεια εξπρές – Ο Δήμος το παίρνει πάνω του και κάνει την εκδήλωση για ένα 3ήμερο
14:59 Πάτρα: Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας στα Βραβεία Jean Moréas και το μήνυμα για τη δύναμη της ποίησης ΒΙΝΤΕΟ
14:50 Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
14:48 Τζιτζικώστας: Οι ακυρώσεις πτήσεων δεν οφείλονται σε έλλειψη καυσίμων αλλά στο κόστος
14:35 Κεφαλονιά: Tι απαντά ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για τις κάμερες στην υπόθεση της Μυρτούς
14:29 «Shakespeare μία ώρα & κάτι» στο θέατρο act – Τρεις παραστάσεις
14:23 Λέσβος: Στα 48 τα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 60 θετικές εκτροφές
14:18 Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νεοχωρούδα, αποπνικτικοί καπνοί μέχρι το κέντρο
14:09 Ανδρουλάκης από τη Λέσβο: 5 μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης
14:08 Όμιλος ΔΕΗ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας
14:00 Ορκίστηκε ο Αθανάσιος Καββαδάς ως νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
14:00 Patras Sense City: Χιλιάδες παράπονα, αμέτρητες εκκρεμότητες – Καταγγελίες χωρίς… App-άντηση
13:59 Επισκέψεις σε Πάτρα και Ρίο ο Θανάσης Κοντογεώργης – Πότε θα γνωστοποιηθεί το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αχαΐας
13:53 ΠΟΕ-ΟΤΑ: Πανελλαδική απεργία και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων
13:43 Κρήτη: Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο, στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Ημέρα της Γης: Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
13:33 Οι «Θεατρόφιλοι» παρουσιάζουν την παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε»
13:28 Νέα μέτρα στήριξης προ των πυλών: Αύριο οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το πλεόνασμα
13:27 Πάτρα: Προσφορά από τον Ροταριανός Όμιλος «Κωστής Παλαμάς»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
