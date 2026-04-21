Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης, μήνυμα 112 για τους καπνούς – «Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους» ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και ανησυχία στους κατοίκους εξαιτίας των πυκνών καπνών που απλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, όπου καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, ενώ στη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς συμμετέχουν και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Λόγω της έντασης των καπνών, ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Η προειδοποίηση κρίθηκε αναγκαία καθώς ο καπνός από την πυρκαγιά κατευθυνόταν προς κατοικημένες ζώνες.

Επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς

Το βασικό βάρος της επιχείρησης πέφτει στον έλεγχο της καύσης, καθώς πρόκειται για υλικά που μπορούν να προκαλέσουν έντονο και αποπνικτικό καπνό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο με στόχο να αποτρέψουν επέκταση της φωτιάς και να περιορίσουν το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τα καιγόμενα υλικά.

Αυξημένη ανησυχία για την ατμόσφαιρα στην περιοχή

Το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανησυχία από την πρώτη στιγμή ήταν το πυκνό νέφος καπνού που κάλυψε την περιοχή γύρω από την επιχείρηση. Γι’ αυτό και οι οδηγίες των Αρχών επικεντρώθηκαν κυρίως στην προστασία των κατοίκων από την έκθεση στους καπνούς, μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο.

