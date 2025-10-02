Θεσσαλονίκη: Γεωργιανοί έμπαιναν σε σπίτια με κλειδιά «πασπαρτού»

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, γεωργιανής καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη της συμμορίας και μια γυναίκα η οποία φέρεται να είχε τον ρόλο της παραλαβής μέρος των κλοπιμαίων και εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου.

02 Οκτ. 2025 16:08
Pelop News

Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται ότι «άνοιγαν» σπίτια στη Θεσσαλονίκη και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καταφέρνανε να εισβάλουν στα σπίτια χρησιμοποιώντας κλειδιά «πασπαρτού» και ειδικό εξοπλισμό, ενώ δρούσαν οργανωμένα και λάμβαναν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να μη πέσουν στα χέρια των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκονται σε εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων – επτά τετελεσμένες και δύο σε απόπειρα, ενώ η δράση τους φαίνεται να ξεκίνησε από τον περασμένο Μάιο.

Μετά την σύλληψή τους ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους και, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν δύο ασύρματοι πομποί που ήταν συγχρονισμένοι στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ. κι άλλα αντικείμενα που κατείχαν παράνομα.

Μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος τους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παραβίαση απορρήτου, οπλοκατοχή, απείθεια και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και αποφασίστηκε να παραμείνουν υπό κράτηση.
