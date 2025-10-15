Θεσσαλονίκη: Γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από τα ΚΕΠ Νεάπολης – Συκεών

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκι στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζονται τα ΚΕΠ και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, στην περιοχή του Αγίου Παύλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., το γκαζάκι δεν εξερράγη, ωστόσο προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα, στα θυροτηλέφωνα και σε παγκάκι κοντά στην είσοδο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες, οι οποίοι κατέσβησαν μικρή εστία φωτιάς που είχε προκληθεί από τη θερμότητα του μηχανισμού.

Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης.

