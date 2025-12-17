Θεσσαλονίκη: Η «νύμφη» του Θερμαϊκού

Η σημερινή μας επιλογή μπορεί να είναι μια μεγαλούπολη, όμως αν την επισκεφτείτε Χριστούγεννα θα αλλάξετε γνώμη,

Ο λόγος για τη Θεσσαλονίκη η οποία τα Χριστούγεννα έχει ιδιαίτερο παλμό, μια γλυκιά χαρμολύπη που μετατρέπεται σε φως, μια νοσταλγία που ντύνεται με χιλιάδες λαμπάκια και αφήνει σε κάθε γωνιά της πόλης το σημάδι μιας λαμπερής γιορτής.

Η «Nύμφη του Θερμαϊκού» φορά τα γιορτινά της με τρόπο μοναδικό: άλλοτε ρομαντικό, άλλοτε μεγαλόπρεπο, πάντοτε όμως βαθιά τρυφερό και αποστομωτικά όμορφο. Οταν πέφτει το φως του χειμωνιάτικου δειλινού και τα πρώτα λαμπιόνια ανάβουν πάνω από την πολυσύχναστη παραλία, η Θεσσαλονίκη μοιάζει να φορτίζεται με μια ήρεμη ενέργεια και να ανοίγει την αγκαλιά της για να καλωσορίσει ντόπιους και επισκέπτες στα δικά της ξεχωριστά Χριστούγεννα.

Γιατί τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη βιώνονται σαν ατμόσφαιρα. Είναι το άρωμα από φρεσκοψημένα τσουρέκια που φτάνει από τα ζαχαροπλαστεία της Τσιμισκή, οι νότες από τα χάλκινα που αντηχούν στα στενά της αγοράς Μοδιάνο, τα χαμόγελα των παιδιών στις πλατείες, τα φώτα που καθρεφτίζονται στα νερά του Θερμαϊκού.

Αριστοτέλους:

Το μεγάλο χριστουγεννιάτικο θέατρο

Στην καρδιά αυτής της γιορτινής λάμψης βρίσκεται η πλατεία Αριστοτέλους, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της χριστουγεννιάτικης Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο, ο Δήμος ντύνει την πλατεία με το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, ψηλό και φωτεινό, που γίνεται φυσικό σημείο συνάντησης και κέντρο της γιορτινής κίνησης.

Η Αριστοτέλους, όμως, δεν περιορίζεται στο δέντρο. Οι στοές της φωτίζονται με γιορτινά μοτίβα, χιονονιφάδες, αστέρια και λαμπερές γιρλάντες που αγκαλιάζουν τις καμάρες, δημιουργώντας ένα σκηνικό ιδανικό για τις βραδινές βόλτες.

Ενα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία της χριστουγεννιάτικης Θεσσαλονίκης είναι η Νέα Παραλία. Εκεί όπου το φως των χριστουγεννιάτικων διακοσμήσεων καθρεφτίζεται στα νερά του Θερμαϊκού, η πόλη αποκτά μια σχεδόν κινηματογραφική εικόνα. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου προβάλλει επιβλητικό, οι ομπρέλες του Ζογγολόπουλου στέκονται σαν φωτεινή εγκατάσταση μέσα στο νυχτερινό τοπίο .

