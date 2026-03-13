Θεσσαλονίκη: Η σοκαριστική στιγμή που έπεσε αιμόφυρτος ο 20χρονος μετά το μαχαίρωμα στην πλάτη

Το βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ο νεαρός τρέχει ενώ είναι τραυματισμένος από μαχαίρι στην πλάτη του μαζί με δύο φίλους του και σωριάζεται κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην κεντρική οδό Αργοναυτών.

13 Μαρ. 2026 10:55
Pelop News

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από τη χθεσινοβραδινή φονική επίθεση εις βάρος 20χρονου άνδρα στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Το βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ο νεαρός τρέχει ενώ είναι τραυματισμένος από μαχαίρι στην πλάτη του μαζί με δύο φίλους του και σωριάζεται κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην κεντρική οδό Αργοναυτών.

Οι φίλοι του και ένας πολίτης σπεύδουν να τον βοηθήσουν, ενώ αιμορραγεί πεσμένος στο έδαφος. Τα εν λόγω άτομα κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έφτασε μετά από λίγη ώρα στο σημείο.

Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο μετά τις 12 το βράδυ.

Για τη φονική επίθεση δίνουν ήδη καταθέσεις στην αστυνομία οι φίλοι του νεαρού. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Οργανωμένο Έγκλημα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης της φονικής επίθεσης.

Το χρονικό της φονικής επίθεσης με θύμα τον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη
Όλα συνέβησαν χθες (12/3) το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης όταν το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση γύρω στις 10 το βράδυ για τραυματία από μαχαίρι που ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα της επίθεσης. Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ . Γύρω στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι ο νεαρός είχε καταλήξει.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τρία άτομα είχαν «στήσει καρτέρι» στον νεαρό, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο.

Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στο protothema.gr αναφέρουν ότι οι δράστες μαχαίρωσαν τον 20χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, δίπλα σε έναν κάδο.

«Είδαμε το παιδί, αιμόφυρτο. Τον χτύπησαν έπεσε κάτω» είπε ένας κάτοικος.

