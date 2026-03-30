Θεσσαλονίκη: Ημίγυμνη με μια ζώνη στον λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη στον Εύοσμο

Η γυναίκα λέγεται ότι ήρθε Ελλάδα για το μνημόσυνο του παιδιού της ενώ είχε δώσει προκαταβολή για να αγοράσει το σπίτι στο οποίο βρέθηκε νεκρή.

30 Μαρ. 2026 19:36
Ανάστατη είναι η γειτονιά στην οδό Αρριανού στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όπου βρέθηκε νεκρή μια 59χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την γυναίκα που μένει στη Γερμανία, αναζητούσε στενή φίλη της χωρίς να μπορέσει να έχει επικοινωνία μαζί της και για τον λόγο αυτό ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σπίτι της στην οδό Αρριανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 59χρονη βρέθηκε ημίγυμνη με μια ζώνη τυλιγμένη στον λαιμό της. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

