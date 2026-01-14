Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν οι δύο εφοριακοί και η λογίστρια για τη δωροληψία στις Σέρρες

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε δύο υπαλλήλους της εφορίας και μία λογίστρια για υπόθεση δωροληψίας που αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2019 στις Σέρρες, ύστερα από καταγγελία παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Οι δύο εφοριακοί –εκ των οποίων ο ένας ελεγκτής– καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 4,5 ετών ο καθένας, ενώ η λογίστρια σε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους, ανάλογα με την περίπτωση, για δωροληψία ή συνέργεια στη δωροληψία (σε βαθμό κακουργήματος) και για απόπειρα εκβίασης (σε βαθμό πλημμελήματος), αναγνωρίζοντάς τους δύο ελαφρυντικά: τον πρότερο σύννομο βίο και τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Αθωώθηκαν ωστόσο για την πράξη της συμμορίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατήγγειλε ότι του ζητήθηκε χρηματικό ποσό ύψους 6.000 ευρώ («φακελάκι») προκειμένου να διευθετηθεί ή να αποφευχθεί αυστηρός φορολογικός έλεγχος που αφορούσε προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα.

Κατά την απολογία τους οι δύο εφοριακοί υποστήριξαν ότι έπεσαν θύματα σκευωρίας και αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ η λογίστρια –στα χέρια της οποίας βρέθηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα κατά την επιχείρηση– δήλωσε αθώα, τονίζοντας ότι δεν έπρεπε να εμπλακεί στην υπόθεση.

Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί από τις ανακριτικές αρχές των Σερρών μετά την αρχική αποκάλυψη της υπόθεσης.

