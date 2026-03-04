Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 57χρονου κτηνοτρόφου για παραβίαση μέτρων κατά των ζωονόσων

Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 57χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος κατηγορήθηκε για παραβίαση των μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την πρόληψη και τον έλεγχο ζωονόσων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας εντοπίστηκε σε χωριό του δήμου Λαγκαδά να βόσκει δέκα αιγοπρόβατα εκτός της δηλωμένης σταβλικής εγκατάστασης. Επιπλέον, τα ζώα δεν έφεραν τα προβλεπόμενα κίτρινα ενώτια σήμανσης, ενώ δεν είχαν εμβολιαστεί.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο 57χρονος ανέφερε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, επιδεικνύοντας μάλιστα το ακρωτηριασμένο του πόδι.

Όπως είπε, είχε αρχικά αγοράσει οκτώ πρόβατα προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, ενώ στη συνέχεια ο αριθμός τους αυξήθηκε σε δέκα.

«Τα έβγαλα έξω από το μαντρί, δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Δεν παρουσίασαν ποτέ πρόβλημα υγείας, γι’ αυτό δεν τα πήγα σε κτηνίατρο. Εγώ μόνο γάλα βγάζω», υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση των μέτρων που ισχύουν για την προστασία της κτηνοτροφίας από ζωονόσους.

Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος.

