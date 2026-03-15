Θεσσαλονίκη: Καταθέτει φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

«Φως» στα κίνητρα της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά αναμένεται να ρίξει η κατάθεση φίλου του θύματος, ο οποίος κλήθηκε σήμερα να καταθέσει στις αρχές για όσα γνωρίζει σχετικά με τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση αναζητούσαν από την πρώτη στιγμή τους δύο φίλους του θύματος, οι οποίοι καταγράφηκαν σε βίντεο να τρέχουν από το σημείο λίγα λεπτά μετά την επίθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές: η μία, που αποδείχθηκε μοιραία, τον χτύπησε στην καρδιά, ενώ η δεύτερη τον τραυμάτισε κοντά στη μασχάλη.

Ο ένας από τους δύο φίλους έχει πλέον ταυτοποιηθεί και κλήθηκε να καταθέσει στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η μαρτυρία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα κίνητρα της δολοφονίας, αν και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε οπαδικό υπόβαθρο. Ο δεύτερος φίλος του θύματος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Προθεσμία για απολογία στον 23χρονο

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος που παραδόθηκε στις αρχές για τη δολοφονία πήρε προθεσμία να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε επίθεση από την παρέα του θύματος.

Αρχικά είχε δηλώσει ότι βρήκε τυχαία το μαχαίρι στο πεζοδρόμιο, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι το είχε μαζί του από την αρχή. Πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σοκαριστικά ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του 20χρονου προήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία, καθώς το μαχαίρι προκάλεσε ρήξη στο τοίχωμα της καρδιάς. Το θύμα έχασε περίπου δύο λίτρα αίματος.

Η δεύτερη μαχαιριά εντοπίστηκε κάτω από τη μασχάλη, ενώ διαπιστώθηκαν επίσης κακώσεις στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στα δεξιά ζυγωματικά, γεγονός που δείχνει ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή πριν από το μοιραίο χτύπημα.

Παρά τις προσπάθειες των φίλων του και των διασωστών του ΕΚΑΒ, ο νεαρός κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Σήμερα η κηδεία του 20χρονου

Η κηδεία του 20χρονου θα τελεστεί σήμερα στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Συκεών στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης για την οικογένεια και τους φίλους του.

Ιατροδικαστική εξέταση πραγματοποιήθηκε και στον 23χρονο κατηγορούμενο, η οποία έδειξε ότι έφερε κακώσεις και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχείο που ενισχύει την εκδοχή ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή πριν από το φονικό περιστατικό.