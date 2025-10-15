Θεσσαλονίκη: Ληστές μπούκαραν με πιστόλι σε κατάστημα και έκλεψαν iPhone αξίας 52.000 ευρώ!

Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με τη μοτοσυκλέτα που είχαν σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση

15 Οκτ. 2025 20:05
Pelop News

Θρασύτατη ένοπλη ληστεία με λεία πάνω από 50.000 ευρώ έγινε σήμερα (15/10/2025) σε κατάστημα ηλεκτρονικών συσκευών στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία έγινε στις 10.30 όταν δύο άγνωστοι άνδρες, φορώντας κράνη μοτοσικλέτας, εισέβαλαν στο κατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή της Σταυρούπολης και με την απειλή πιστολιού κατάφεραν να αρπάξουν συνολικά 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων μάρκας iPhone συνολικής αξίας 52.000 ευρώ.

Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με τη μοτοσυκλέτα που είχαν σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
