Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο Σύρο μέρα-μεσημέρι στο κέντρο

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.

12 Οκτ. 2025 18:55
Pelop News

Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στη Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 22χρονος Σύρος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος τραυματίστηκε στον μηρό και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

