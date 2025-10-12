Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο Σύρο μέρα-μεσημέρι στο κέντρο

Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στη Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 22χρονος Σύρος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος τραυματίστηκε στον μηρό και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



