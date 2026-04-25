Θεσσαλονίκη: Με 150 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50 – Συνελήφθη οδηγός μηχανής, πρόστιμο 7.000 ευρώ

Στη σύλληψη οδηγού μηχανής προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, όταν διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 150 χιλιομέτρων την ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν μόλις 50.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στη δυτική είσοδο της πόλης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν τη μηχανή να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα.

Καταδίωξη και σύλληψη

Μετά τον εντοπισμό του, ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη συνέχεια στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Βαρύ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν και οι πινακίδες κυκλοφορίας της μηχανής.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης που απασχολούν όλο και συχνότερα τις αρχές, ιδίως μέσα ή κοντά στον αστικό ιστό, όπου οι υπερβολικές ταχύτητες αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο σοβαρού τροχαίου.

