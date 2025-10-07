Θεσσαλονίκη: Νεαροί παρίσταναν τους αστυνομικούς και έλεγξαν... συνάδελφό τους!

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Ευόσμου, αφού επιχείρησαν να προσποιηθούν τους αστυνομικούς και να ελέγξουν έναν πραγματικό αστυνομικό, σε μια απίστευτη υπόθεση αντιποίησης αρχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για δύο 21χρονους και έναν 19χρονο, οι οποίοι επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που ανήκε σε έναν εξ αυτών και ήταν εξοπλισμένο με φάρο. Οι νεαροί τοποθέτησαν τον φάρο στο όχημα και «βγήκαν για περιπολία», προσπαθώντας να ελέγξουν έναν αστυνομικό που βρισκόταν στο τέλος της υπηρεσίας του.

Όταν διαπίστωσαν ότι πρόκειται για πραγματικό αστυνομικό, τράπηκαν σε φυγή. Ο αστυνομικός ενημέρωσε άμεσα τους συναδέλφους του και, με τη συνδρομή τους, οι νεαροί εντοπίστηκαν σε κοντινή περιοχή και συνελήφθησαν.

Στο όχημά τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φάρος, ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου για τα αδικήματα της αντιποίησης αρχής και της παράβασης του νόμου περί όπλων, ενώ θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

