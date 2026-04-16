Θεσσαλονίκη: Νεκρός 33χρονος μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο

Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας 33χρονος άνδρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ύστερα από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας, σε ένα περιστατικό που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 00:30 και ο άνδρας κατέληξε σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της πόλης, όπου και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος είχε πέσει από την ταράτσα του κτιρίου, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό να παραμένουν στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, κάτι που δίνει μια πρώτη κατεύθυνση στις έρευνες χωρίς ακόμη να θεωρείται η υπόθεση κλειστή.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο.

