Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε και εγκατέλειψε υψηλόβαθμο αστυνομικό με τη μηχανή του

Ο τραυματίας αστυνομικός είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης

12 Οκτ. 2025 10:21
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου (11/10), όταν οδηγός ταξί παρέσυρε με το όχημά του αστυνομικό που κινούνταν με τη μηχανή του στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, κοντά στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 22:20, όταν ο οδηγός του ταξί φέρεται να ακούμπησε με το όχημά του την μπροστινή ρόδα της μοτοσικλέτας, προκαλώντας την πτώση του αστυνομικού στο οδόστρωμα. Από το συμβάν, ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού του από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, το θύμα είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Την ώρα του περιστατικού, επέβαινε σε υπηρεσιακή μηχανή χωρίς διακριτικά, γεγονός που δεν αποκάλυπτε την ιδιότητά του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού ταξί βρίσκονται σε εξέλιξη.

 
