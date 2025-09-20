Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες

Η βίαιη επίθεση σε βάρος ενός 16χρονου με οπαδικό υπόβαθρο τον περασμένο Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη οδηγεί πλέον σε βαριές κατηγορίες, καθώς οι αρχές συνέλαβαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.

20 Σεπ. 2025 15:04
Εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία η επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 16χρονο, ο οποίος δέχθηκε βίαιη επίθεση από ομάδα οπαδών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, ανάμεσά τους κι ένας ανήλικος, που ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι.

Το περιστατικό συνέβη στις 25 Αυγούστου, όταν περίπου 20 δίκυκλα με οπαδούς αθλητικής ομάδας, επιστρέφοντας από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, πλησίασαν τον 16χρονο την ώρα που κατευθυνόταν στο σπίτι του. Οι δράστες του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές, ενώ προσπάθησαν να του αφαιρέσουν τη μπλούζα με διακριτικά άλλης ομάδας. Στη συνέχεια διέφυγαν με τα δίκυκλα.

Από την έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, διαπιστώθηκε η εμπλοκή των πέντε συλληφθέντων. Στα σπίτια τους εντοπίστηκαν ρουχισμός και αντικείμενα που φορούσαν την ώρα της επίθεσης, καθώς και κράνη και παπούτσια.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν: δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 4,62 γραμμαρίων, μια χάρτινη κροτίδα, τρεις κουκούλες fullface, δύο ξύλινα ρόπαλα, ένας τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, καθώς και 32 πήλινα όστρακα και δύο ανιχνευτές μετάλλων χωρίς άδεια. Για τα αρχαιολογικά ευρήματα γνωμάτευση της αρμόδιας Εφορείας διαπίστωσε ότι εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Συνολικά κατασχέθηκαν επίσης δύο δίκυκλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση. Παράλληλα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, συνελήφθη και η μητέρα ενός από τους κατηγορούμενους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει αδικήματα όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ληστείας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απείθεια, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών, βεγγαλικών και προστασίας αρχαιοτήτων. Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βαθμό κακουργήματος και οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.
