Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την υπόθεση 23χρονου – Κλήση από εφήβους αποκάλυψε τον κίνδυνο για 13χρονη

Ανακοίνωση για την υπόθεση του 23χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με βαριές κατηγορίες για διακίνηση ουσιών σε ανήλικες και σεξουαλική κακοποίηση, εξέδωσε το Το Χαμόγελο του Παιδιού, αποκαλύπτοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε η γραμμή SOS 1056 στην κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η υπόθεση ήρθε στο φως ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2026, όταν ομάδα εφήβων επικοινώνησε με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Οι ανήλικοι κατήγγειλαν ότι ένας ενήλικας άνδρας, από τον οποίο προμηθεύονταν ναρκωτικά, κρατούσε στο σπίτι του 13χρονη, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και δεχόταν πιέσεις για σεξουαλική συνεύρεση.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Οι ανήλικοι, ανήσυχοι για την ασφάλεια της 13χρονης και φοβούμενοι ότι ο άνδρας θα την κακοποιήσει – όπως, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, είχε συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις – ζήτησαν άμεσα βοήθεια και κατευθύνσεις.

Στελέχη της γραμμής 1056 προχώρησαν άμεσα σε διαβίβαση των στοιχείων στην Άμεση Δράση και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της πόλης, προκειμένου να διερευνηθεί η καταγγελία.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατά την έρευνα που ακολούθησε, ο φερόμενος δράστης δεν εντοπίστηκε άμεσα, ενώ η 13χρονη είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο.

Ενημέρωση ειδικών υπηρεσιών

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενημερώθηκαν τόσο η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όσο και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών και την προστασία των εμπλεκόμενων ανηλίκων.

Αυξητική τάση περιστατικών

Ο οργανισμός επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντίθετα, καταγράφεται αυξητική τάση στις αναφορές που αφορούν ανήλικους, οι οποίοι εμπλέκονται με τη χρήση ή και τη διακίνηση ναρκωτικών, συχνά υπό συνθήκες εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», το γεγονός ότι αρκετά παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον καταλήγουν να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

Έκκληση για άμεση αναφορά

Ο οργανισμός απευθύνει εκ νέου έκκληση προς παιδιά και εφήβους να ζητούν βοήθεια σε περιπτώσεις κινδύνου, καλώντας στη γραμμή SOS 1056 ή μέσω του CHAT 1056, δωρεάν και ανώνυμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς περιστατικών, ώστε να ενεργοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες αρχές και να διασφαλίζεται η προστασία των ανηλίκων.

