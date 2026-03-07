Θεσσαλονίκη: Πέταξαν επτά μολότοφ σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία BINTEO

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε σχολικό συγκρότημα στην Ευκαρπία. Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές στο κτίριο.

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν επτά μολότοφ σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία BINTEO
07 Μαρ. 2026 10:48
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι πέταξαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι δράστες πέταξαν συνολικά επτά μολότοφ στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος.

Έξι μηχανισμοί εξερράγησαν

Από τους επτά αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς που εκτοξεύθηκαν, οι έξι εξερράγησαν, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν ζημιές στο σχολικό κτίριο.

Παρά την ένταση του περιστατικού, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που εμπλέκονται στην επίθεση, ενώ εξετάζονται τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το σημείο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Γκιουλέρ: «Η Τουρκία είναι αναντικατάστατη για την ασφάλεια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ»
13:00 Άγρια συμπλοκή σε πλοίο προς την Κω – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και κρατούμενοι
12:56 Λευτέρης Πετρούνιας: Στο βάθρο ξανά στο Μπακού – Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο
12:48 Ιωάννα Τούνη: Το νέο βίντεο στο TikTok και τα «καρφιά» για πρώην σχέση
12:36 Επίδομα Παιδιού Α21: Μέχρι τις 11 Μαρτίου οι αιτήσεις – Πώς θα το λάβουν οι δικαιούχοι
12:24 Μυστήριο στην Κόρινθο: Σορός νεαρού άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα
12:12 Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: 65χρονος έπεσε από σκαλωσιά
12:00 Ναρκωτικά «Made in USA» στην Πάτρα: Τα φίλτρα νερού ήταν… χασίς
11:48 Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
11:48 «Το Αγρίμι»: Η Δήμητρα Παπαδήμα στον ρόλο της Μαρίκας Κοτοπούλη για δύο παραστάσεις στο θέατρο act
11:36 ΗΠΑ: Σφοδρή επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ στην κηδεία του Τζέσε Τζάκσον – «Οι δημοκρατικοί θεσμοί δέχονται καθημερινές επιθέσεις»
11:24 Κικίλιας: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – «90 ναυτικοί και δεκάδες ελληνόκτητα πλοία στην περιοχή»
11:20 Ο ΝΟΠ δύσκολη έξοδο με τον Υδραικό
11:12 Κρήτη: Νέες διασώσεις μεταναστών νότια του νησιού – Πάνω από 190 άτομα εντοπίστηκαν σε λέμβους
11:11 Πένθος στο Αίγιο για την απώλεια της μαθηματικού Βίκυς Φαραζούλη, έφυγε σε ηλικία 59 ετών
11:07 Αναστάτωση σε δρομολόγιο Κυλλήνη–Ζάκυνθος λόγω βλάβης σε πλοίο – Αγωνία για 140 επιβάτες του «Mare di Levante»
11:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Αυστηροί έλεγχοι στις μετακινήσεις ζώων ενόψει Πάσχα – Χιλιάδες έλεγχοι και δεκάδες συλλήψεις
10:48 Θεσσαλονίκη: Πέταξαν επτά μολότοφ σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία BINTEO
10:36 Πάτρα: Εκδήλωση για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία στο Λύκειον των Ελληνίδων
10:24 Δυόμισι χρόνια χωρίς απαντήσεις: Στο αρχείο η εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ