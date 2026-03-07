Θεσσαλονίκη: Πέταξαν επτά μολότοφ σε προαύλιο σχολείου στην Ευκαρπία BINTEO

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι πέταξαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι δράστες πέταξαν συνολικά επτά μολότοφ στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος.

Έξι μηχανισμοί εξερράγησαν

Από τους επτά αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς που εκτοξεύθηκαν, οι έξι εξερράγησαν, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν ζημιές στο σχολικό κτίριο.

Παρά την ένταση του περιστατικού, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που εμπλέκονται στην επίθεση, ενώ εξετάζονται τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το σημείο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

