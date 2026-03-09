Θεσσαλονίκη: Πέθανε η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου – Αντιδράσεις και συζητήσεις για τις συνθήκες στο σχολείο

Βαριά σκιά πένθους έχει πέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά τον θάνατο της καθηγήτριας Αγγλικής Φιλολογίας Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου 7 Μαρτίου, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η εκπαιδευτικός νοσηλευόταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Η Σοφία Χρηστίδου είχε μια ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική και επαγγελματική πορεία. Ήταν καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, ενώ είχε πραγματοποιήσει και μεταδιδακτορική έρευνα. Παράλληλα μιλούσε επτά ξένες γλώσσες και δραστηριοποιούνταν ως εκδότρια βιβλίων, μεταφράστρια και διερμηνέας.

Αναφορές για πίεση στον επαγγελματικό χώρο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της voria.gr, φίλοι και γνωστοί της εκπαιδευτικού έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι το τελευταίο διάστημα φέρεται να αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο.

Σε ορισμένες από τις αναρτήσεις γίνεται λόγος για περιστατικά εκφοβισμού από μαθητές μέσα στη σχολική τάξη, καθώς και για χειρισμούς της διεύθυνσης του σχολείου που – όπως υποστηρίζεται – δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες για την ίδια.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης εξέφρασε με ανακοίνωσή του τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού.

Στην ίδια ανακοίνωση, ωστόσο, γίνεται αναφορά σε «δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων» που αποδίδουν ευθύνες για το τραγικό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της σχολικής κοινότητας χωρίς τεκμηρίωση.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι τέτοιες αναφορές οδηγούν σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών τους και εκπαιδευτικών.

Όπως επισημαίνεται, η αποκατάσταση της αλήθειας και η διερεύνηση πιθανών ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τις αρμόδιες θεσμικές διαδικασίες και όχι μέσω δημόσιων κατηγοριών.

Παράλληλα προειδοποιείται ότι σε περίπτωση συνέχισης της διασποράς ψευδών ή ατεκμηρίωτων ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια μαθητών και οικογενειών, θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

