Θεσσαλονίκη: Πήγε να κλέψει φορτηγό και κατέληξε απέναντι στον ιδιοκτήτη με τσεκούρι – Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στην Τούμπα, όταν 61χρονος που φέρεται να προσπάθησε να κλέψει φορτηγό ήρθε αντιμέτωπος με τον 45χρονο ιδιοκτήτη του, ο οποίος του επιτέθηκε κρατώντας τσεκούρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας και, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεκίνησε όταν ένας 61χρονος Κύπριος κινήθηκε με τρόπο που τράβηξε την προσοχή. Όπως αναφέρεται, οδηγούσε κλεμμένο μοτοποδήλατο, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί επίσης κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο 61χρονος μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο, στάθμευσε το δίκυκλο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς φορτηγό που βρισκόταν στην περιοχή. Εκεί, φέρεται να μπήκε μέσα στο όχημα με σκοπό να το κλέψει.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως πιθανότατα υπολόγιζε.

Ο ιδιοκτήτης τον αντιλήφθηκε και κινήθηκε με τσεκούρι

Ο 45χρονος Αλβανός ιδιοκτήτης του φορτηγού αντιλήφθηκε την παρουσία του 61χρονου και κινήθηκε προς το μέρος του κρατώντας τσεκούρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ιδιοκτήτης του οχήματος επιτέθηκε στον άνδρα που φέρεται να επιχειρούσε την κλοπή και τον χτύπησε, πιθανότατα με τη λαβή του τσεκουριού, στον αριστερό μηρό.

Έτσι, η υπόθεση έπαψε να αφορά μόνο μια απόπειρα κλοπής και μετατράπηκε σε επεισόδιο με βίαιη εξέλιξη, μέσα σε κατοικημένη περιοχή και ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα.

Η επέμβαση της αστυνομίας και οι δύο συλλήψεις

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων, τόσο του 61χρονου Κύπριου όσο και του 45χρονου Αλβανού ιδιοκτήτη του φορτηγού.

Το περιστατικό, όπως προκύπτει από την αστυνομική εικόνα, έχει δύο καθαρά σκέλη: από τη μία την απόπειρα κλοπής του φορτηγού και από την άλλη τη βίαιη αντίδραση του ιδιοκτήτη, που επέλεξε να κινηθεί μόνος του εναντίον του άνδρα που εντόπισε μέσα στο όχημά του.

Μια υπόθεση με πολλές πλευρές

Η συγκεκριμένη υπόθεση ξεχωρίζει όχι μόνο για την ένταση του επεισοδίου, αλλά και για το πώς εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Από την οδήγηση κλεμμένου μοτοποδηλάτου με κλεμμένη πινακίδα, μέχρι την είσοδο στο φορτηγό και την αντίδραση του ιδιοκτήτη με τσεκούρι, όλα δείχνουν ένα σκηνικό ακραίας έντασης.

Το βάρος πλέον περνά στην ποινική και αστυνομική διερεύνηση των επιμέρους πράξεων, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη και ποιες ευθύνες αναλογούν σε κάθε πλευρά.

Σε κάθε περίπτωση, το επεισόδιο στην Τούμπα καταγράφεται ως ένα από τα πιο παράδοξα περιστατικά των ημερών του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομία να καταλήγει τελικά σε δύο συλλήψεις από μια υπόθεση που ξεκίνησε ως απόπειρα κλοπής και κατέληξε σε βίαιη αντιπαράθεση.

