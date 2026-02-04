Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε 57χρονη που δάγκωσε τον σύντροφό της στο αυτί

Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 57χρονη γυναίκα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος του συντρόφου της.

Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε 57χρονη που δάγκωσε τον σύντροφό της στο αυτί
04 Φεβ. 2026 12:34
Pelop News

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκη σε 57χρονη γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος του συνομήλικου συντρόφου της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο διαμέρισμα όπου διαμένει το ζευγάρι, μαζί με την κόρη και τη μητέρα της κατηγορούμενης, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Κατά τη διάρκεια έντονου καβγά, η γυναίκα δάγκωσε τον σύντροφό της στο αυτί, προκαλώντας αποκοπή τμήματος του λοβού.

Ο 57χρονος παθών κατέθεσε στο δικαστήριο με επιδέσμους στο κεφάλι, αναφέροντας ότι η ένταση ξεκίνησε με αφορμή μια γάτα. Όπως είπε, αντέδρασε όταν είδε το ζώο πάνω στη σύντροφό του, καθώς –σύμφωνα με όσα ανέφερε– στο παρελθόν η γυναίκα είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με την παρουσία του.

«Είναι νοσογόνος παράγοντας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προσπάθησε να τρομάξει τη γάτα για να φύγει. Περιέγραψε τη σύντροφό του ως «αγριεμένη» και σε «μανιακή κατάσταση», υποστηρίζοντας ότι τον χτυπούσε πριν τον δαγκώσει στο αυτί.

«Με δάγκωσε και μου έκοψε κομμάτι από το αυτί χωρίς να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Πονούσα, έτρεχε αίμα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί», κατέθεσε, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια προσπάθησε να την περιορίσει για να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα δήλωσε πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συντρόφου του, η υπόθεση εκδικάστηκε κανονικά, καθώς η 57χρονη δεν συναίνεσε στην υπαγωγή στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη παραδέχθηκε την πράξη της, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε για να προστατεύσει τη γάτα. «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», ανέφερε, ισχυριζόμενη παράλληλα ότι ο σύντροφός της αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Πάτρα: Έκλεισε ο δρόμος στην Τρικάκη μετά την κατάρρευση σπιτιού – «Πώς να μπούμε στα σπίτια μας;»
15:24 Νομικές ενέργειες κατά Μπαρτζώκα προαναγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το επεισόδιο στο Ντουμπάι
15:16 ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
15:08 Πάτρα: Συνάντηση Πελετίδη – Γραφάκου για αποχέτευση και Βιολογικό Καθαρισμό στον Δήμο Πατρέων
15:00 Σε τροχιά νέου ρεκόρ το αεροδρόμιο Αράξου: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το καλοκαίρι του 2026
14:57 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία» για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς και εργασιακά
14:51 Built: Θανατηφόρος ξυλοδαρμός ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία – Έλληνας ο βασικός ύποπτος
14:45 Στο τραπέζι ΗΠΑ – ΕΕ ο Κάθετος Διάδρομος: Παπασταύρου στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου
14:38 Πάτρα: Διακοπή εργασιών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας
14:31 Η τραγωδία στη Χίο άνοιξε μέτωπο στο Αιγαίο: Τουρκική αντι-NOTAM και απάντηση της Αθήνας για το FIR
14:26 Τασούλας για το ναυάγιο στη Χίο: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών»
14:21 Στο Παπαγεωργίου διασωληνωμένος ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία
14:13 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο ΦΩΤΟ
14:09 ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις – Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία συγκάλυψη»
14:08 Πάτρα – Μάκης Μουρελάτος: Ο Λαξευτής των Μορφών – Έκθεση στη Βίλλα Κόλλα
14:00 Καλάβρυτα: Ο Βουραϊκός εκπέμπει SOS – Παρέμβαση της Περιφέρειας
13:59 Χίος: ΕΔΕ για τη φονική σύγκρουση με τους 15 νεκρούς – Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης – Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες
13:53 Μαθαίνει την ποινή του δράστη της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ σε γήπεδο γκολφ
13:45 Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε δύο άνδρες με ξύλα και πέτρες στο Ηράκλειο
13:41 Φλωρίδης για άρθρο 86: «Δεν θα παραμείνει ως έχει» – Στο τραπέζι ακόμη και η πλήρης κατάργηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ