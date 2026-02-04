Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε 57χρονη που δάγκωσε τον σύντροφό της στο αυτί

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκη σε 57χρονη γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος του συνομήλικου συντρόφου της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο διαμέρισμα όπου διαμένει το ζευγάρι, μαζί με την κόρη και τη μητέρα της κατηγορούμενης, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Κατά τη διάρκεια έντονου καβγά, η γυναίκα δάγκωσε τον σύντροφό της στο αυτί, προκαλώντας αποκοπή τμήματος του λοβού.

Ο 57χρονος παθών κατέθεσε στο δικαστήριο με επιδέσμους στο κεφάλι, αναφέροντας ότι η ένταση ξεκίνησε με αφορμή μια γάτα. Όπως είπε, αντέδρασε όταν είδε το ζώο πάνω στη σύντροφό του, καθώς –σύμφωνα με όσα ανέφερε– στο παρελθόν η γυναίκα είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με την παρουσία του.

«Είναι νοσογόνος παράγοντας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προσπάθησε να τρομάξει τη γάτα για να φύγει. Περιέγραψε τη σύντροφό του ως «αγριεμένη» και σε «μανιακή κατάσταση», υποστηρίζοντας ότι τον χτυπούσε πριν τον δαγκώσει στο αυτί.

«Με δάγκωσε και μου έκοψε κομμάτι από το αυτί χωρίς να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Πονούσα, έτρεχε αίμα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί», κατέθεσε, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια προσπάθησε να την περιορίσει για να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα δήλωσε πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συντρόφου του, η υπόθεση εκδικάστηκε κανονικά, καθώς η 57χρονη δεν συναίνεσε στην υπαγωγή στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη παραδέχθηκε την πράξη της, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε για να προστατεύσει τη γάτα. «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», ανέφερε, ισχυριζόμενη παράλληλα ότι ο σύντροφός της αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ.

