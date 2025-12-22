Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν υπαλλήλους της ΔΕΗ και εξαπατούσαν πολίτες, ανάμεσα στους κατηγορούμενους και ένας ανήλικος

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τριών ατόμων που φέρονται να εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ, με τη δράση τους να καταγράφεται τον τελευταίο ενάμιση μήνα σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν υπαλλήλους της ΔΕΗ και εξαπατούσαν πολίτες, ανάμεσα στους κατηγορούμενους και ένας ανήλικος
22 Δεκ. 2025 11:29
Pelop News

Μία 32χρονη γυναίκα, ο 14χρονος γιος της και ένας 38χρονος άνδρας κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε μία υπόθεση απάτης και κλοπής, προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα περιστατικά σημειώθηκαν το τελευταίο ενάμιση μήνα σε περιοχές του Δήμος Χαλκηδόνας, όπου οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν πολίτες με το πρόσχημα ελέγχων ή εργασιών σχετικών με την ηλεκτροδότηση.

Από τη δράση τους φέρονται να απέσπασαν συνολικά 1.300 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 1.500 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και κλοπή, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

