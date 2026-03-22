Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 22.000 ευρώ σε 17χρονο μετά από καταδίωξη

22 Μαρ. 2026 11:35
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν βραδινές ώρες χθες (21/3) δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στη Χαλάστρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός της μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης για τη διενέργεια τροχονομικού ελέγχου και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, ενώ διαπιστώθηκαν και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μάλιστα σε βάρος του 17χρονου βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 22.000 ευρώ, για διάφορες παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά τον έλεγχο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:25 Ο Ανδρουλάκης καλεί Σαμαρά, Βορίδη, Δένδια, Λοβέρδο, Γεωργιάδη, Χατζηδάκη σε «επανάσταση»
13:19 Ηττα του ΑΟ Αιγιαλέων στο Βραχάτι
13:15 Η Ολγα Κλώντζα στην «Π»: Ο χορός είναι βιωματική μάθηση
13:13 Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος γιατί τα ρεπορτάζ του…«παραπλανούσαν το λαό»
13:06 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για έντονη μουσική σε καταστήματα – Παράβαση κοινής ησυχίας
12:58 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο»
12:53 ΑΕΚ – Κηφισιά: Μόνο νίκη θέλει η Ένωση στο φινάλε της Super League
12:47 Ο Αθηνόδωρος διακρίσεις στο Κύπελλο Ρίψεων Αναπτυξιακών κατηγοριών
12:45 Πάτρα – Σπιράλ για Μέριμνα: «Είμαστε διαφορετικοί και ίσοι»
12:37 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet: Για τη νίκη οι Πειραιώτες πριν τα πλέι οφ
12:26 Κούβα: Νέα διακοπή ρεύματος λόγω ενεργειακής κρίσης και αμερικανικού εμπάργκο
12:15 Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν πέντε άτομα από τα συντρίμια BINTEO
12:06 Πάτρα: «Δεν χωράει η Αστυνομία στο στρατόπεδο» επιμένει ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΚΕΤΧ
11:55 Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: Τα σενάρια απάντησης της Τεχεράνης και ο ρόλος-κλειδί των Στενών του Ορμούζ
11:46 Πλαταμώνας: Κολώνα φωτισμού καταπλάκωσε 6χρονο στη μαρίνα
11:41 Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά στο Παυλόκαστρο
11:34 Παναχαϊκή, Παναιγιάλειος και Θύελλα μπαίνουν στη μεγάλη μάχη
11:22 25η Μαρτίου – Ειδικά μέτρα με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών – Πότε και πού ισχύουν τα μέτρα
11:22 Γιαννακόπουλος για νίκη ΝΕΠ: «Το θέλαμε περισσότερο» – Και αφιέρωση στην οικογένειά του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
