Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 22.000 ευρώ σε 17χρονο μετά από καταδίωξη

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν βραδινές ώρες χθες (21/3) δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στη Χαλάστρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός της μοτοσικλέτας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης για τη διενέργεια τροχονομικού ελέγχου και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, ενώ διαπιστώθηκαν και πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μάλιστα σε βάρος του 17χρονου βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 22.000 ευρώ, για διάφορες παραβάσεις που καταγράφηκαν κατά τον έλεγχο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



