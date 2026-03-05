Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για υλικό παιδικής πορνογραφίας

Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης παραπέμπεται η τύχη ενός 22χρονου, μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του.

Ο νεαρός, που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια τέθηκε προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό, έως ότου το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αποφανθεί για την ποινική του μεταχείριση.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη το 2024, όταν φορέας που εδρεύει στις ΗΠΑ και ασχολείται με την προστασία ανηλίκων από σεξουαλική εκμετάλλευση ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές για χρήστη του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα από τους έμπειρους αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και έτσι έφτασαν στα ίχνη του 22χρονου κατηγορούμενου που ζει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός φέρεται να απέκτησε και να κατείχε 83 αρχεία στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο, τα οποία περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα κάτω των 12 ετών.

Ο ίδιος, στην απολογία του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι επίμαχες φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύτηκαν εν αγνοία του στις συσκευές που χρησιμοποιούσε, όταν ήταν 18 ετών. Υποστήριξε ότι κατέβαζε αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου με ενήλικα άτομα από διάφορους συνδέσμους που του έστειλαν χρήστες του διαδικτύου, τους οποίους δεν γνώριζε. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι, όταν αντιλήφθηκε το επίμαχο υλικό, προχώρησε άμεσα στη διαγραφή του.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στις δικαστικές Αρχές προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα όσον αφορά την προφυλάκισή του. Συγκεκριμένα, η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι ο 22χρονος θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ο εισαγγελέας ότι θα πρέπει να προφυλακιστεί. Αυτή τη διαφωνία θα λύσει τις επόμενες ημέρες το Δικαστικό Συμβούλιο.

Σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, Γιώργος Τζήκας, ανέφερε τα εξής:

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο μπορεί να επιφέρει τεράστια προβλήματα χωρίς γνώση του χρήστη. Εν προκειμένω, ο κατηγορούμενος, τότε μόλις 18 ετών, κατέβασε αρχεία με πορνογραφικό υλικό στα οποία εμπεριέχονταν και αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Με το που το ανακάλυψε, αμέσως διέγραψε τα πάντα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αρχεία αποθηκεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του που είχε όλα τα στοιχεία του, γεγονός που επιβεβαιώνει την αθωότητα του. Κατόπιν διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα, ευελπιστούμε το συμβούλιο να κρίνει δίκαια και να μη διατάξει την προσωρινή του κράτηση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



