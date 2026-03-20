Θεσσαλονίκη σε «κόκκινο συναγερμό» για τον αφθώδη πυρετό – Αυστηρά μέτρα σε λιμάνι και αεροδρόμιο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για τον αφθώδη πυρετό, μετά το κρούσμα που επιβεβαιώθηκε στη Λέσβο, με τις αρχές να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα απολύμανσης τόσο στο λιμάνι όσο και στο αεροδρόμιο της πόλης. Την ενημέρωση έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς, ο οποίος ενημέρωσε εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο ύστερα από σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Όπως έγινε γνωστό, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, αποφασίστηκε να εγκατασταθεί στο λιμάνι απολυμαντικός σταθμός για τα οχήματα στο σημείο κατάπλου των πλοίων, αλλά και απολυμαντικοί τάπητες για το επιβατικό κοινό που θα αποβιβάζεται. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεννόηση με τον αερολιμενάρχη, ώστε να τοποθετηθούν απολυμαντικοί τάπητες και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τους επιβάτες που φτάνουν από τη Λέσβο.

Ο κ. Κεφαλάς τόνισε ότι το κρούσμα στη Λέσβο έχει επιβεβαιωθεί από την προηγούμενη Παρασκευή και έκανε λόγο για μια επιζωοτία ιδιαίτερα επικίνδυνη και εξαιρετικά μεταδοτική, σημειώνοντας ότι η νόσος προσβάλλει όλα τα παραγωγικά τετράποδα ζώα, δηλαδή χοίρους, αιγοπρόβατα και βοοειδή. Όπως υπογράμμισε, ο μεγάλος φόβος είναι να περάσει το πρόβλημα στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς τότε η αντιμετώπισή του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Στην ίδια ενημέρωση ανέφερε πως τα μέτρα το επόμενο διάστημα θα είναι υπερβολικά αυστηρά, καθώς, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά ευρήματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αλλοιώσεις στα προσβεβλημένα ζώα της Λέσβου φαίνεται να υπήρχαν ήδη από 10 έως 30 ημέρες πριν εντοπιστούν, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία ότι προϊόντα ζωικής προέλευσης μπορεί να έχουν ήδη μετακινηθεί με πλημμελείς όρους προς την ηπειρωτική χώρα.

Η Περιφέρεια επιμένει ότι δεν τίθεται ζήτημα υγειονομικής ασφάλειας για το καταναλωτικό κοινό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για ανθρωπονόσο. Την ίδια ώρα, όμως, επισημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης μέσω μεταφορικών μέσων, αν δεν τηρηθούν αυστηρά οι διαδικασίες απολύμανσης και βιοασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, η ΔΑΟΚ, η Κτηνιατρική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Υγείας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Παράλληλα, οι αρμόδιοι ετοιμάζονται για περαιτέρω κινήσεις ενημέρωσης των παραγωγών, μέσα και από συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει ήδη ενισχυθεί το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες του κτηνιατρικού προσωπικού της Περιφέρειας, έχουν διατεθεί 27 στρατιωτικοί κτηνίατροι από την Κτηνιατρική Στρατιωτική Υπηρεσία του Γ’ Σώματος Στρατού και έχει κινηθεί διαδικασία για πρόσληψη ιδιωτών κτηνιάτρων ορισμένου χρόνου, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Η κατάσταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η χώρα βρίσκεται λίγες μόλις ημέρες πριν από το Πάσχα, περίοδο κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά η διακίνηση αμνοεριφίων και γενικότερα ζωικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητεί αυξημένη προσοχή, υπεύθυνη ενημέρωση και πλήρη τήρηση των μέτρων, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση μιας νόσου που θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ σοβαρό πλήγμα στην κτηνοτροφία της ηπειρωτικής χώρας.

