Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο αρχηγός της οργάνωσης που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά κορίτσια και διακινούσε πορνογραφικό υλικό
17 Οκτ. 2025 15:43
Pelop News

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 21χρονος που συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη νεαρό στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι ως μέλη εγκληματικής ομάδας η οποία δρούσε μέσω διαδικτύου με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων παιδιών και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Ο νεαρός, ο οποίος κατηγορείτε ως ηγετικό στέλεχος της σπείρας, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 6ης τακτικής Ανακρίτριας και ύστερα από τις εξηγήσεις που έδωσε πήρε τον δρόμο για τη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι έχει σχέση με την οργάνωση και ότι είχε ρόλο διαχειριστή στην πλατφόρμα με το πορνογραφικό υλικό ανηλίκων. Υποστήριξε, δε, ότι εισήλθε ως επισκέπτης και η μία φορά ήταν όταν επισκέφτηκε το σπίτι του 18χρονου συγκατηγορούμενού του.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και τον περασμένο Απρίλιο με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των ΗΠΑ που ζητούσαν την έκδοσή του για να δικαστεί για τις ίδιες πράξεις από αμερικανικό δικαστήριο. Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης απέρριψε δύο μήνες αργότερα το αίτημα των ΗΠΑ, καθώς δέχθηκε ότι ο 21χρονος κατέχει την ελληνική ιθαγένεια και άρα κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων ήταν ημεδαπός, όπως επίσης ότι τα αδικήματα του αμερικανικού κατηγορητηρίου τελέστηκαν στην Ελλάδα και κατά συνέπεια οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν δικαιοδοσία.

Εκείνο το διάστημα ήταν σε εξέλιξη και προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του αλλά και του 18χρονου φερόμενου ως συνεργού του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι προσέγγιζαν, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, με σκοπό να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις. Κατά τα αμερικανικά έγγραφα, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση περιγράφεται ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική». Κατά πληροφορίες, φέρει την ονομασία «764» και τα μέλη της στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Μαζί με τον 21χρονο, το πρωί της Πέμπτης συνελήφθη και ο 18χρονος Έλληνας, που εμφανίζεται ως συνεργός του. Ο συγκεκριμένος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και παραμένει υπό κράτηση.

Οι δύο νεαροί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία, κατά συρροή και από κοινού, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.
