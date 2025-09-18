Θεσσαλονίκη: Στιγμές φρίκης – Καρέ καρέ η μοιραία σύγκρουση με θύμα 29χρονο ΒΙΝΤΕΟ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί, γύρω στις 09:00, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό που οδηγούσε ένας 54χρονος από τη Βουλγαρία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, με τη βοήθεια τριών ατόμων που του έδιναν οδηγίες. Τότε, η μοτοσικλέτα που κινούνταν επί της λεωφόρου συγκρούστηκε με το φορτηγό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού μοτοσικλετιστή.

Ο 29χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Για το δυστύχημα συνελήφθησαν τόσο ο οδηγός του φορτηγού όσο και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν. Και οι τέσσερις αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης. Όπως φαίνεται στα πλάνα, η νταλίκα επιχειρεί να περάσει κάθετα τον δρόμο υπό την καθοδήγηση των τριών ατόμων, ενώ η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος δεν προλαβαίνει να ακινητοποιηθεί και προσκρούει στην καρότσα του φορτηγού. Η σφοδρή σύγκρουση καταγράφεται μετά το 0:26 του βίντεο.

