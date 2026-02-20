Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 16χρονου για revenge porn και επίθεση σε ανήλικη έγκυο

Υπόθεση με σοβαρές ποινικές προεκτάσεις εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά τη σύλληψη 16χρονου που κατηγορείται για ανάρτηση βίντεο προσωπικών στιγμών ανήλικης χωρίς τη συναίνεσή της, καθώς και για σωματική επίθεση σε 17χρονη εγκυμονούσα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο ανήλικος φέρεται να δημοσιοποίησε μέσω λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τη συνομήλικη σύντροφό του, χωρίς την έγκρισή της. Το περιστατικό φέρεται να προκάλεσε ένταση, η οποία εξελίχθηκε σε επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 17χρονη φίλη της κοπέλας, η οποία είναι έγκυος.

Κατά πληροφορίες, η 17χρονη έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο γόνατο. Μετά το συμβάν, ο 16χρονος φέρεται να αφαίρεσε το σχετικό βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και για σωματική βλάβη, ενώ η υπόθεση θα ακολουθήσει τη νόμιμη δικαστική οδό, όπως προβλέπεται για ανήλικους δράστες.

