Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 84χρονο που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για 30 κιλά κάνναβης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 84χρονο που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για 30 κιλά κάνναβης
16 Μαρ. 2026 10:02
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 84χρονου που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών, συνέλαβαν αστυνομικοί την Κυριακή στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν χθες, Κυριακή, διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία του επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον χρηματική ποινή 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 84χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εκτέλεση της ποινής.

