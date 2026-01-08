Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονη για απάτη με πρόσχημα ΔΕΔΔΗΕ

Στη σύλληψη μιας 31χρονης για απόπειρα απάτης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η 51χρονη κάτοικος της περιοχής δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άτομο που παρουσιαζόταν ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, ενημερώνοντάς την για «επικίνδυνη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος» στο σπίτι της. Η δράστιδα της ζήτησε να αφήσει όλα τα χρυσαφικά και κοσμήματά της έξω από την πόρτα για λόγους ασφαλείας.

Η γυναίκα αντελήφθη άμεσα ότι πρόκειται για απάτη και ενημέρωσε τις αρχές. Η αστυνομία τοποθέτησε το σπίτι υπό παρακολούθηση και το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η 31χρονη εμφανίστηκε για να παραλάβει τα κοσμήματα. Άμεσα συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



