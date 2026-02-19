Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε «στα πράσα» 36χρονος διαρρήκτης, «αδειαζε» σπίτια στην Καλαμαριά με λεία 155.000 ευρώ

Ένας 36χρονος υπήκοος Γεωργίας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή της Καλαμαριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθείς αποπειράθηκε να παραβιάσει την πόρτα διαμερίσματος σε πολυκατοικία, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αποπειραθεί να διαρρήξει και άλλο διαμέρισμα στην ίδια οικοδομή.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 36χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από Μάιο 2025 έως Φεβρουάριο 2026, είχε διαπράξει συνολικά εννέα διακεκριμένες κλοπές – διαρρήξεις οικιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς (εκ των οποίων μία σε απόπειρα). Αφαίρεσε συνολικά:

Χρηματικό ποσό περίπου 1.600 ευρώ

114 χρυσές λίρες Αγγλίας

Κοσμήματα, τιμαλφή, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

Προσωπικά αντικείμενα

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της λείας ανέρχεται σε 155.000 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Διαρρηκτικά εργαλεία

1 κινητό τηλέφωνο

Κάρτες SIM εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

Χρηματικά ποσά ύψους 1.330 ευρώ και 20 δολαρίων ΗΠΑ, προερχόμενα από παράνομη δραστηριότητα

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια. Σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



