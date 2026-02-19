Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε «στα πράσα» 36χρονος διαρρήκτης, «αδειαζε» σπίτια στην Καλαμαριά με λεία 155.000 ευρώ

Η αστυνομία τονν έπιασε «στα πράσα» ενώ προσπαθούσε να παραβιάσει πόρτα

19 Φεβ. 2026 9:54
Ένας 36χρονος υπήκοος Γεωργίας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή της Καλαμαριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθείς αποπειράθηκε να παραβιάσει την πόρτα διαμερίσματος σε πολυκατοικία, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αποπειραθεί να διαρρήξει και άλλο διαμέρισμα στην ίδια οικοδομή.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 36χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από Μάιο 2025 έως Φεβρουάριο 2026, είχε διαπράξει συνολικά εννέα διακεκριμένες κλοπές – διαρρήξεις οικιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς (εκ των οποίων μία σε απόπειρα). Αφαίρεσε συνολικά:

  • Χρηματικό ποσό περίπου 1.600 ευρώ
  • 114 χρυσές λίρες Αγγλίας
  • Κοσμήματα, τιμαλφή, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
  • Προσωπικά αντικείμενα

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της λείας ανέρχεται σε 155.000 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Διαρρηκτικά εργαλεία
  • 1 κινητό τηλέφωνο
  • Κάρτες SIM εταιρειών κινητής τηλεφωνίας
  • Χρηματικά ποσά ύψους 1.330 ευρώ και 20 δολαρίων ΗΠΑ, προερχόμενα από παράνομη δραστηριότητα

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια. Σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

