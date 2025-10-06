Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρώσος καταζητούμενος για σοβαρή απάτη

Διεθνές ένταλμα οδήγησε στη σύλληψη 40χρονου, που κατηγορείται για απάτες μεγάλης αξίας στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρώσος καταζητούμενος για σοβαρή απάτη
06 Οκτ. 2025 10:40
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 40χρονος Ρώσος υπήκοος, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα. Ο άνδρας διώκεται στη Ρωσία για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η οποία φέρεται να συνδέεται με δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές, και ο 40χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής του στη χώρα καταγωγής του.

Η υπόθεση είχε διεθνή διάσταση, καθώς το ένταλμα αφορούσε σοβαρές οικονομικές απάτες, με στόχο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την αποτροπή περαιτέρω εγκληματικών ενεργειών.
