Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρώσος καταζητούμενος για σοβαρή απάτη

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 40χρονος Ρώσος υπήκοος, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα. Ο άνδρας διώκεται στη Ρωσία για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η οποία φέρεται να συνδέεται με δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές, και ο 40χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής του στη χώρα καταγωγής του.

Η υπόθεση είχε διεθνή διάσταση, καθώς το ένταλμα αφορούσε σοβαρές οικονομικές απάτες, με στόχο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την αποτροπή περαιτέρω εγκληματικών ενεργειών.

