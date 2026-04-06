Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο εφοριακοί για «φακελάκια» και εξυπηρετήσεις σε επιχειρήσεις

Στη σύλληψη δύο εφοριακών – ενός εν ενεργεία και ενός συνταξιούχου – οι οποίοι κατηγορούνται ότι λάμβαναν «φακελάκια» προκειμένου να ενημερώνουν καταστηματάρχες για επικείμενους ελέγχους, αλλά και για να «κάνουν τα στραβά μάτια», προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο συλλήψεις έγιναν μετά από ευρεία έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2024 κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη.

Πρόκειται για έναν 64χρονο εφοριακό που υπηρετεί σε κεντρική ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης και έναν 76χρονο συνταξιούχο συνάδελφό του, ο οποίος κατηγορείται ότι μεσολαβούσε στη φερόμενη δράση του πρώτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος, εκτός των άλλων, φαίνεται ότι παρενέβαινε – με το αζημίωτο – ακόμη και σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει ευνοϊκή μεταχείριση σε επιχειρήσεις, κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, που ήταν προγραμματισμένο να ελεγχθούν.

Σημειώνεται ότι, πέρα από τις δύο συλλήψεις, η έρευνα των Αρχών στρέφεται και σε άλλα πρόσωπα, τόσο εφοριακούς όσο και υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος (τετελεσμένη και σε απόπειρα), ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου (κατά συρροή), χρήση υπηρεσιακού απορρήτου με σκοπό βλάβης του Δημοσίου (κατά συρροή), απόπειρα εκβίασης από κοινού με απειλή βλάβης επιχείρησης, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων (εμπορία – επιρροή) και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Τις επόμενες ημέρες, μετά την προθεσμία που έλαβαν για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν ενώπιον ειδικού ανακριτή και μέχρι τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση.

