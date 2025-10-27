Θεσσαλονίκη: «Συγγνώμη, την ακολουθείτε;» – Φοιτήτρια Ιατρικής παρενέβη για να προστατεύσει γυναίκα BINTEO

Με ψυχραιμία και θάρρος, μια νεαρή φοιτήτρια Ιατρικής στη Θεσσαλονίκη στάθηκε στο πλευρό μιας γυναίκας που φαινόταν να βρίσκεται σε κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας τρεις άνδρες που την ακολουθούσαν επίμονα στη Σίνδο.

27 Οκτ. 2025 14:21
Η 20χρονη Λαμπρινή Μελά, φοιτήτρια του δεύτερου έτους στην Ιατρική Σχολή, χωρίς δισταγμό πλησίασε τους άνδρες και τους ρώτησε ευθέως αν παρακολουθούσαν την κοπέλα. Η παρέμβασή της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι άνδρες απομακρύνθηκαν αμέσως προς άλλη κατεύθυνση. Λίγο αργότερα, η ίδια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατήγγειλε το περιστατικό και παρέδωσε το βίντεο που είχε τραβήξει με το κινητό της.

Το βράδυ της Πέμπτης (23 Οκτωβρίου), γύρω στις 11:30, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, η φοιτήτρια Λαμπρινή Μελά και μια φίλη της παρατήρησαν ότι τρεις άνδρες ακολουθούσαν επίμονα μια γυναίκα. Η κοπέλα, όπως περιέγραψε η Μελά, έδειχνε φοβισμένη, κρατούσε σφιχτά την τσάντα της και απέφευγε να κοιτάξει γύρω της.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, η νεαρή φοιτήτρια πλησίασε τους άνδρες και τους απηύθυνε ευθέως το ερώτημα: «Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση: την ακολουθείτε;». Εκείνοι αρνήθηκαν, προσποιήθηκαν ότι ψάχνουν κάτι στο αυτοκίνητό τους και απομακρύνθηκαν.

Η ίδια στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό και να δείξει το βίντεο που είχε καταγράψει. «Το μόνο που σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή ήταν να βοηθήσω την κοπέλα. Θα μπορούσα να ήμουν εγώ ή μια φίλη μου στη θέση της», δήλωσε η φοιτήτρια στην εκπομπή Πρωινό του ΑΝΤ1.

Η νεαρή γυναίκα τόνισε πως αν και παρέδωσε το βίντεο στις αρχές, ο αστυνομικός που την παρέλαβε δεν το κράτησε ως αποδεικτικό στοιχείο. Το περιστατικό προκαλεί νέα συζήτηση γύρω από την ανάγκη άμεσης αστυνομικής ανταπόκρισης και την αξία της ατομικής πρωτοβουλίας απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.
