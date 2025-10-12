Θεσσαλονίκη: Ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα αστυνομικών και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

Ο οδηγός ταξί εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Αστυνομία, η οποία αναζητά ένα ταξί με χτυπημένο προφυλακτήρα στη δεξιά πλευρά.

Θεσσαλονίκη: Ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα αστυνομικών και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
12 Οκτ. 2025 19:06
Pelop News

Αστυνομικός τραυματίστηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, όταν ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ όταν ολοκληρώθηκαν τα μέτρα τάξης, και ο ταξίαρχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης μαζί με τον ανθυπαστυνόμο του ανέβηκαν στη μοτοσικλέτα για να κατευθυνθούν προς το κέντρο επιχειρήσεων στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Όταν βγήκαν στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ένα ταξί, που στην ουσία είχε περάσει σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα, τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω η μοτοσικλέτα, ρίχνοντάς τους σε άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από τη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα.

Ο οδηγός ταξί εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Αστυνομία, η οποία αναζητά ένα ταξί με χτυπημένο προφυλακτήρα στη δεξιά πλευρά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:10 Κρίμα για την ΑΕ Βαρθολομιού, ήττα στο… νήμα
20:08 Πάνος Ρούτσι: «Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι όσο αναπνέω, δεν σταματάω, θα τους βάλω όλους φυλακή»
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα πόδια του δίκιου
19:50 Καιρός: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
19:41 Φάρσαλα: Ακρωτηριάστηκε γυναίκα σε ατύχημα σε εκκοκκιστήριο
19:36 Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από το Ληξούρι – Δηλώσεις
19:32 Σκέρτσος για Άγνωστο Στρατιώτη: Να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα που δημιουργεί τεχνητούς διχασμούς
19:29 Μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα 2014 – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:24 Η ΑΣΠΕ στο Olympia Forum — Παρέμβαση της Αναστασίας Μανωλοπούλου για τη δημογραφική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας
19:16 Οι εμποροϋπάλληλοι της Πάτρας στην απεργία της Τρίτης – «Όχι στο αντεργατικό νομοσχέδιο»
19:06 Θεσσαλονίκη: Ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα αστυνομικών και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
19:04 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του Ατρόμητου από τον Παναιτωλικό
18:55 Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο Σύρο μέρα-μεσημέρι στο κέντρο
18:44 Δείτε ποιο Ολλανδικό χωριό χρεώνει πλέον είσοδος στους Τουρίστες
18:35 Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Σταμάτης Φασουλής
18:27 Δράση Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης στη Στροφυλιά: πέταξαν 400 τόνους μπάζων και απορριμμάτων
18:17 ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για το voucher 750 ευρώ
18:10 Τεράστιο «διπλό» ο Παναιγιάλειος, ανατροπή η Θύελλα
18:06 Νέα κρίση στο Πακιστάν, επεισόδια και έκλεισαν τα σύνορα ΒΙΝΤΕΟ
17:57 ΗΠΑ: Τραγωδία με 4 νεκρούς σε μπαρ της Ν. Καρολίνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ