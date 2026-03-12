Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι κατηγορούνται για κλοπή εξοπλισμού αξίας 40.000 ευρώ από φορτηγό

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κλοπής εξοπλισμού μεγάλης αξίας από σταθμευμένο φορτηγό στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις ανήλικοι ηλικίας 15 έως 17 ετών φέρονται να διέρρηξαν τις προηγούμενες ημέρες φορτηγό όχημα και να αφαίρεσαν όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων υπολογιστών, συνολικής αξίας που εκτιμάται περίπου στις 40.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα των Αρχών συνελήφθησαν δύο από τους ανηλίκους, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι ίδιοι φέρονται να αποπειράθηκαν επιπλέον να διαρρήξουν κατάστημα στην ίδια περιοχή.

Σε βάρος των τεσσάρων ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ανήλικοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



