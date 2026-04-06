Θεσσαλονίκη: Τραγωδία στο Αγγελοχώρι, υπέκυψε στα τραύματά του ο 58χρονος που έπεσε σε χαράδρα

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ άφησε ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος είχε πέσει σε απόκρημνη χαράδρα στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 58χρονος βγήκε για τον καθιερωμένο περίπατο με τον σκύλο του. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας σε γκρεμό βάθους 40 μέτρων. Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή όταν ο σκύλος του επέστρεψε μόνος του στην οικία τους, γεγονός που θορύβησε αμέσως τους συγγενείς του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της 2ης ΕΜΑΚ, στελεχών του Λιμενικού Σώματος και εθελοντών. Ο 58χρονος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος στη βάση της χαράδρας. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Μηχανιώνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε ως πολυτραυματίας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό συμβάν, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση.

