Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός και εγκατάλειψη μοτοσικλετιστή από οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη Θεσσαλονίκη, οδηγός αυτοκινήτου προκάλεσε σύγκρουση με μοτοσικλετιστή στην περιοχή της Τούμπας, εγκαταλείποντας στη συνέχεια το σημείο χωρίς να παράσχει βοήθεια.

Ο 41χρονος άνδρας, που αργότερα εντοπίστηκε στο Βαρδάρη, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ο αναβάτης του δικύκλου τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για περίθαλψη, ενώ ο οδηγός συνελήφθη λίγη ώρα μετά το περιστατικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

