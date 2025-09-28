Θεσσαλονίκη: Βαριά τραυματισμένη γυναίκα από παράσυρση αυτοκινήτου

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (28.9.2025) στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά).

Σύμφωνα με το ThessPost.gr το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια γυναίκα ηλικίας περίπου 40 ετών, ενώ κατά το ίδιο ρεπορτάζ η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

