Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός σε πολυκατοικία ο 55χρονος που αγνοούνταν στη Χαλκιδική

Δυστυχώς τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 12 Φεβρουαρίου όταν έφυγε από το χωριό του, τα Δουμπιά Χαλκιδικής.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε χώρο πολυκατοικίας όπου διέμενε φιλικό του πρόσωπο το οποίο είχε επισκεφθεί, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Από την μακροσκοπική εξέταση της σορού δεν προέκυψαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι μια ημέρα αφότου έφυγε από τη Χαλκιδική ο 55χρονος επικοινώνησε για τελευταία φορά με τους οικείους του και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν με αποτέλεσμα να δηλωθεί η εξαφάνισή του στο Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου.

Από τη διαδικασία αναγνώρισης που ολοκληρώθηκε σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο, για την εξαφάνιση του οποίου ειδοποιήθηκε χθες βράδυ η Γραμμή Ζωής και ενεργοποίηθηκε το Silver Alert.

