Θετικά σχόλια από διεθνή ΜΜΕ για την απόφαση Μητσοτάκη να απαγορευτούν τα social media στους κάτω των 15

Ιδιαίτερα θετικός είναι ο διεθνής αντίκτυπος της απόφασης της Ελλάδας να απαγορεύσει την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικους κάτω των 15 ετών, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο TikTok, με τα επιχειρήματά του να προβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγάλα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται εκτενώς με το θέμα, ενώ τα πλέον έγκυρα διεθνή πρακτορεία (Reuters, Bloomberg και Agence France-Presse) προβάλλουν τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που θα νομοθετήσουν μέτρα για την προστασία παιδιών και εφήβων, προσθέτοντας ότι πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να ζητήσει οριζόντιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Το θέμα καλύφθηκε, επίσης, από τα βρετανικά δίκτυα BBC και Sky News, από μέσα που ειδικεύονται στις ευρωπαϊκές εξελίξεις όπως το Politico και το Euractiv, ενώ κι οι μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες «New York Times» και «Wall Street Journal» δημοσίευσαν δικές τους ανταποκρίσεις για την απόφαση της Αθήνας.

Χαρακτηριστικό του αντίκτυπου της είδησης είναι το γεγονός ότι το θέμα απασχόλησε και τη μεγαλύτερη αγγλόφωνη ινδική εφημερίδα «Times of India».

Εκτενή κάλυψη στα επιχειρήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Εκτενή κάλυψη έλαβαν τα επιχειρήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι εθιστικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η έκθεση σε δυσάρεστες πιέσεις ή παράλογες συγκρίσεις τις οποίες ενέχει ο κόσμος των social media, βλάπτουν την υγεία των παιδιών.

Το Reuters και το Sky News σημείωσαν πως πρόσφατη δημοσκόπηση κατέδειξε ότι το 80% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης στην πρόσβαση στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ενώ οι NYT μετέδωσαν ότι η νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη αντίσταση όταν θα κατατεθεί στη Βουλή, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το Politico και το BBC στέκονται και στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παραθέτοντας το μήνυμα του πρωθυπουργού ότι εθνικές ενέργειες δεν αρκούν για την αντιμετώπιση ενός τόσο σύνθετου ζητήματος και τις προτάσεις του για επέκταση της πιλοτικής ευρωπαϊκής εφαρμογής επιβεβαίωσης ηλικίας, καθιέρωση ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, τακτική επαναβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θεσμοθέτηση ενός ευρωπαϊκού συντονιστικού μηχανισμού που θα μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωση των πλατφορμών και να επιβάλει κυρώσεις.

Απευθύνθηκε απευθείας στους νέους

Το γαλλικό πρακτορείο AFP, οι NYT και οι «Times of India» ανέφεραν στα κείμενά τους πως ο πρωθυπουργός επέλεξε να απευθυνθεί απευθείας στους νέους, με την αμερικανική εφημερίδα να καταγράφει μάλιστα πως ο πρωθυπουργός αποφάσισε να αρχίσει την ανάρτησή του με το «6-7», μία έκφραση ιδιαίτερα δημοφιλή ανάμεσα σε παιδιά και εφήβους.

Όλα τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου επισημαίνουν πως ολοένα και περισσότερες χώρες, ειδικά στην Ευρώπη, προσανατολίζονται προς την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση ανηλίκων σε ορισμένα social media.

Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι που χρησιμοποίησαν τα διεθνή πρακτορεία και ΜΜΕ για να προβάλλουν το θέμα:

Reuters: Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε (παιδιά) κάτω των 15 από το 2027, ζητά ενέργειες από την ΕΕ

Bloomberg:Η Ελλάδα θα επιβάλλει απαγόρευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15

BBC: Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για (παιδιά) κάτω των 15 από το επόμενο έτος

Sky News: Η Ελλάδα θα απαγορεύσει σε (παιδιά) κάτω των 15 την πρόσβαση στα social media από την επόμενη χρονιά

Politico: Η Ελλάδα προτείνει νόμο για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

NYT: Η Ελλάδα σχεδιάζει να βάλει «φραγή» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών

WSJ: Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για (παιδιά) κάτω των 15 ετών

