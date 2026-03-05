Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ πάλεψε απέναντι στον Αλιμο στο εντός έδρας παιχνίδι για τη 16η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής, όμως τελικά υπέκυψε στην ανωτερότητα του αντιπάλου της και ηττήθηκε με σκορ 18-11.

Τα 8λεπτα: 3-5, 2-5, 4-4, 2-4. Τα γκολ του Αλίμου: Μαργαρίτη 4, Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 3, Κανελλοπούλου 1, Πάτρα 2, Παπαδοπούλου 1, Μπόσβελντ 2, Βαν Μτερ Βέιντεν 2.

ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Νισιγιάμα 4, Τσιμάρα 2, Σιτάρα 3, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαϊδή 2, Ανδρ. Κοντάκου, Κοτζάμπαση, Αρνά.

Δείτε το παιχνίδι σε βίντεο όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube:

