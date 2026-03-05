Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ παρουσίασε θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της παρά την ήττα από τον Αλιμο στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Οδηγίες από τον Γιώργο Τσόκα στις παίκτριες της ΝΕΠ
05 Μαρ. 2026 19:35
Pelop News

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ πάλεψε απέναντι στον Αλιμο στο εντός έδρας παιχνίδι για τη 16η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής, όμως τελικά υπέκυψε στην ανωτερότητα του αντιπάλου της και ηττήθηκε με σκορ 18-11.
Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
Τα 8λεπτα: 3-5, 2-5, 4-4, 2-4. Τα γκολ του Αλίμου: Μαργαρίτη 4, Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 3, Κανελλοπούλου 1, Πάτρα 2, Παπαδοπούλου 1, Μπόσβελντ 2, Βαν Μτερ Βέιντεν 2.
ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Νισιγιάμα 4, Τσιμάρα 2, Σιτάρα 3, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαϊδή 2, Ανδρ. Κοντάκου, Κοτζάμπαση, Αρνά.
Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
Δείτε το παιχνίδι σε βίντεο όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:16 Αλγερία: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες
20:08 Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για υλικό παιδικής πορνογραφίας
20:00 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης»
19:52 Ο Τραμπ θέλει προσωπική εμπλοκή στην επιλογή ηγέτη στο Ιράν – «Ασήμαντος ο γιος του Χαμενεΐ»
19:49 Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών της Κ18 του Άρης Θεσσαλονίκης – Προσγειώθηκε C-130 στην Ελευσίνα
19:44 Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει συνείδηση; Η συζήτηση που διχάζει επιστήμονες και εταιρείες AI
19:36 Ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν
19:35 Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:28 Ακυρώσεις πτήσεων της Aegean Airlines προς Μέση Ανατολή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης
19:20 Οικονομικά Αποτελέσματα 2025 CrediaBank
19:12 Χανιά: Η εγκληματική ομάδα σχεδίαζε επιθέσεις ακόμη και σε αστυνομικούς – Εντολές από κρατούμενο στον Κορυδαλλό
19:04 Το καθεστώς του Ιράν έχει πια ηττηθεί
18:56 Υγεία των οστών: Πέντε συνήθειες που βοηθούν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας
18:48 Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
18:40 Σάλος στην Κρήτη: Φυλάκιση γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή για ενδοοικογενειακή βία
18:32 Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που καταναλώνουν καθημερινά άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια
18:24 Σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Τράπεζες και διυλιστήρια «σέρνουν» την άνοδο
18:23 Ρεσιτάλ Πετρούνια: Προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου
18:16 Απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Παπαγιάννη για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του σύμφωνα με τον δικηγόρο της Παυλίδου
18:14 Σχεδόν 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ