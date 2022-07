Θετικός στον κορονοϊό ο Τζο Μπάιντεν – Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Τζο Μπάιντεν σήμερα (21.07.2022) το πρωί, όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πλήρως εμβολιασμένος και έχει ήπια συμπτώματα.

BREAKING: President Joe Biden has tested POSITIVE for covid-19 per WH statement pic.twitter.com/xZMNQDqe5i

— Emma Kinery (@EmmaKinery) July 21, 2022