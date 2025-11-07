Θηλασμός: Φάρμακο για το βρέφος και τη μητέρα

Δεν υπάρχει καμία άλλη παρέμβαση στην υγεία που να έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στα μωρά και τις μητέρες, όπως είναι αυτή του μητρικού θηλασμού. Σε παγκόσμιο επίπεδο, λιγότερα από τα μισά παιδιά κάτω των έξι μηνών επωφελούνται από τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό και γι’ αυτόν τον λόγο είναι κρίσιμης σημασίας η αποτελεσματική προώθηση της φυσικής αυτής πρακτικής.

Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται η ομάδα των μαιών της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του «Αγ. Ανδρέα». Μάλιστα στήνει γέφυρες συνεργασίας και με άλλες δομές υγείας. Συγκεκριμένα, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (1-7 Νοεμβρίου), έγινε συνάντηση της προϊσταμένης-μαίας της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του «Αγ. Ανδρέα» Ιωάννας Καγκελάρη και της υπεύθυνης Μητρικού Θηλασμού Σοφίας Γιαννέλου με την υπεύθυνη ΠΕ νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας Νοτίου Τομέα Ελένη Παπαβραμοπούλου.

Στη συνάντηση αυτή, όπως μας περιγράφει η κ. Καγκελάρη, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

⦁ «Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πεπραγμένων της Μ/Γ Κλινικής σε θέματα που αφορούν τον Μητρικό Θηλασμό και της προσπάθειας που γίνεται, ώστε η κλινική να ενταχθεί στα Νοσοκομεία Φιλικά Προς Τα Βρέφη.

⦁ Εδώθησαν ενημερωτικά φυλλάδια που έχουν δημιουργηθεί από τις μαίες της κλινικής μας, που αφορούν στον θηλασμό, στον τοκετό, στη Βαλίτσα Μαιευτηρίου, καθώς και στα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ηλεκτρονική δήλωση του νεογνού, ώστε να διατίθενται στις μέλλουσες μητέρες που επισκέπτονται το ΚΥ προς ενημέρωση.

⦁ Περιήγηση στην Κλινική μας, όπου έγινε επίδειξη της εικαστικής παρέμβασης, φωτογραφίες με θέμα «Κύηση-Γέννηση-Θηλασμός».

⦁ Προτάθηκε και συζητήθηκε επίσης, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συνεργασίας, στον χώρο του Κέντρου Υγείας να πραγματοποιούνται συναντήσεις με μέλλουσες μητέρες για ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν την περιγεννητική περίοδο, όπως ο τοκετός, ο θηλασμός και η μητρική τέχνη από πιστοποιημένες μαίες της κλινικής μας».

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη του Μητρικού Θηλασμού η κ. Γιαννέλου απαριθμεί:

⦁ Το μητρικό γάλα είναι ιδανική τροφή για το μωρό.

⦁ Είναι η φυσική τροφή που ταιριάζει απόλυτα με τις ανάγκες του και προσαρμόζεται σε αυτές όσο το βρέφος μεγαλώνει.

⦁ Είναι πλούσιο σε αμυντικά κύτταρα και παράγοντες που προστατεύουν από λοιμώξεις.

⦁ Κανένα άλλο γάλα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξία του μητρικού.

⦁ Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα μωρά δεν χρειάζονται άλλο γάλα ή τροφή τους 6 πρώτους μήνες ζωής τους.

⦁ Η διατροφή με μητρικό γάλα έχει πολλά οφέλη τόσο για το βρέφος όσο και για τη μητέρα.

⦁ Ενα σημαντικό όφελος και για τους δύο είναι η ενίσχυση του ψυχικού δεσμού μητέρας-βρέφους. Μετά τον τοκετό το μωρό μπορεί να δοθεί άμεσα στη μητέρα για να το κρατήσει στο στήθος της δέρμα με δέρμα, τουλάχιστον για μια ώρα. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το μωρό γεννηθεί με καισαρική τομή, εφόσον η μητέρα δεν έχει πάρει γενική αναισθησία.

Η κ. Καγκελάρη υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η επαφή δέρμα με δέρμα. «Η επαφή δέρμα με δέρμα έχει παρατηρηθεί ότι εξασφαλίζει τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας, σφίξεων και επιπέδων σακχάρου του αίματος του μωρού και μειώνει το κλάμα του. Επιπλέον, προάγει τον ψυχικό δεσμό μητέρας-μωρού. Εχει βρεθεί ότι τα νεογέννητα που έχουν επαφή δέρμα με δέρμα αμέσως μετά τον τοκετό έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να θηλάσουν αποκλειστικά».

