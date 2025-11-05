Θήβα: Επίθεση με πέτρες σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Φάρσα από ομάδα Ρομά έθεσε σε κίνδυνο διασώστες

Σε σκηνές επικίνδυνης παραφροσύνης εξελίχθηκε κλήση για βοήθεια στο Πυρί Θηβών, όταν ομάδα Ρομά επιτέθηκε με πέτρες σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο. Το περιστατικό αποδείχθηκε τελικά φάρσα, θέτοντας όμως σε σοβαρό κίνδυνο το πλήρωμα.

05 Νοέ. 2025 14:14
Pelop News

Σε σοβαρό κίνδυνο βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας οι διασώστες και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όταν ανταποκρίθηκαν σε επείγουσα κλήση για μεταφορά ασθενούς από τον καταυλισμό στο Πυρί Θηβών.

Σύμφωνα με το permissos.gr, μόλις το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, ομάδα Ρομά επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο όχημα, εκτοξεύοντας πέτρες προς το πλήρωμα. Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές φθορές στα τζάμια του ασθενοφόρου, ενώ οι διασώστες κινδύνεψαν άμεσα.

Ο οδηγός, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και επαγγελματισμό, κατάφερε να απομακρύνει το όχημα από την περιοχή, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Λίγο αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι η κλήση για ασθενή ήταν φάρσα – στο σημείο δεν υπήρχε κανείς που να χρειάζεται ιατρική βοήθεια ή μεταφορά στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη οργή στους κύκλους του ΕΚΑΒ, καθώς το πλήρωμα κινδύνευσε αναίτια κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του, ενώ οι αρχές εξετάζουν ποινικές ευθύνες για την ψευδή κλήση και την επίθεση.
