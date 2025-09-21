Θήβα: Νεαροί πέταγαν πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στην εθνική οδό

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 84,5, όπου διερχόμενα οχήματα δέχτηκαν πέτρες από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) του αυτοκινητοδρόμου

21 Σεπ. 2025 12:54
Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, κοντά στη Θήβα, όταν ομάδα ατόμων πετούσε πέτρες σε διερχόμενους οδηγούς, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τροχαία ατυχήματα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 84,5, όπου διερχόμενα οχήματα δέχτηκαν πέτρες από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) του αυτοκινητοδρόμου. Οι οδηγοί ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς καθώς και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν πέντε άτομα Ρομά που βρίσκονταν κοντά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο: τρεις ενήλικες (δύο άνδρες και μία γυναίκα) και δύο ανήλικους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το Σάββατο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας (παράλληλη έδρα Θηβών), ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες πράξεις που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

