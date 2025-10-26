Θλίψη για δημοσιογράφο της Πάτρας, «έφυγε» ο πατέρας του

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Πάτρας καθώς χθες «έφυγε» από την ζωή ο Παναγιώτης Κουλιόπουλος, πατέρας του δημοσιογράφου Αντρέα Κολλιόπουλου.

Ο εκλιπών έφυγε σε ηλικία 95 ετών και αφού το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπε με γενναιότητα σοβαρά προβλήματα υγείας, όμως δεν άντεξε άλλο.

Ο Παναγιώτης Κολλιόπουλος ήταν συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος με την ειδικότητα του οικονομολόγου.

Ο εκλιπών είχε δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια μαζί με την σύζυγο του Αννα και είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Τον Αντρέα, τον Αντώνη, τον Σταμάτη και τον Αλέξανδρο, ενώ είχε αποκτήσει και τρία εγγόνια, τον Παναγιώτη, την Αννέτα και τον Φίλιππο.

Φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Παναγιώτη Κολλιόπουλο, το απόγευμα (15.00) της Δευτέρας (27/10), στον Ιερό Ναό Αγγέλων στο Α΄ Νεκροταφείο, όπου και θα γίνει η ταφή.

