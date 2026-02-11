Θλίψη στην Κυπαρισσία: Κατέληξε τρίχρονο αγοράκι, τι συνέβη

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας ο θάνατος ενός τρίχρονου αγοριού, το οποίο κατέληξε το πρωί της Τρίτης 11 Φεβρουαρίου 2026 στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του –πατέρα από την Αγγλία και μητέρα από την Ουγγαρία, οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή– στο νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου. Το τρίχρονο αγοράκι εισήχθη στη Παιδιατρική Κλινική με συμπτώματα δύσπνοιας και αναπνευστικής δυσχέρειας, όπου νοσηλεύτηκε και παρακολουθήθηκε από την ιατρική ομάδα.

Λίγο μετά τις 7:00 το πρωί της Τρίτης, το παιδί παρουσίασε απότομη επιδείνωση της κατάστασής του, με καρδιακή κάμψη και ανακοπή. Παρά τις άμεσες και παρατεταμένες προσπάθειες ανάνηψης από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη διασωλήνωση, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του.

Σχετικά με το τραγικό συμβάν η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη μιλώντας στο τοπικό μέσο και εκφράζοντας την θλίψη της για το συμβάν, σημείωσε πως τη Δευτέρα το πρωί, το βρέφος μεταφέρθηκε εκεί για εισαγωγή και έλαβε περίθαλψη από τους παιδιάτρους. «Έγινε εισαγωγή στη Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως τίποτα άλλο, δεν είναι, προς ώρας, γνωστό κα για αυτό διεξάγεται νεκροτομία από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Πηγή: eleftheriaonline.gr

