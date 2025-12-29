Θλίψη στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γκώγκος στα 48 του χρόνια

Βαρύ πένθος προκάλεσε στον χώρο του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος η απώλεια του Θανάση Γκώγκου, στελέχους του ΚΚΕ και μέλους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Θλίψη στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γκώγκος στα 48 του χρόνια
29 Δεκ. 2025 14:48
Pelop News

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 48 ετών ο Θανάσης Γκώγκος, στέλεχος του ΚΚΕ και μέλος του Τμήματος για την Εργατική και Συνδικαλιστική Δουλειά, μετά από μακρόχρονη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στον κόσμο του συνδικαλιστικού αγώνα.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΜΕ αποχαιρετά «με βαθιά θλίψη τον συναγωνιστή Θανάση Γκώγκο», κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο σεμνό, σταθερό και ακούραστο, που υπηρέτησε το εργατικό κίνημα με συνέπεια, χωρίς ποτέ να βάζει τον εαυτό του πάνω από τη συλλογική προσπάθεια.

Ο Θανάσης Γκώγκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και από τα εφηβικά του χρόνια εργάστηκε σε πολλές δουλειές στον ιδιωτικό τομέα. Από νωρίς εντάχθηκε στο εργατικό κίνημα, αναλαμβάνοντας με τα χρόνια σημαντικές συνδικαλιστικές ευθύνες. Διετέλεσε μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και της ΓΣΕΕ, ενώ μέχρι και σήμερα ήταν μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Παράλληλα, εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), δίνοντας καθημερινές μάχες για τα δικαιώματα των ανέργων και των εργαζομένων, με ξεκάθαρο ταξικό προσανατολισμό, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ.

Από τον Μάιο του 2003 υπήρξε μέλος της Γραμματείας Νέων και στη συνέχεια της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, έχοντας καθοριστική συμβολή στη λειτουργία και τη δράση του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο του στην προπαγάνδα του ΠΑΜΕ, στην επεξεργασία θέσεων και παρεμβάσεων, αλλά και στη συμβολή του στα ζητήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με τους συναγωνιστές του, τον Θανάση Γκώγκο διέκρινε έντονο πνεύμα πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας, στοιχεία που αποτυπώθηκαν και σε δράσεις που συνέδεαν τον αγώνα με τη συλλογικότητα και τη ζωή, όπως η συμμετοχή του στη διοργάνωση των τουρνουά ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ.

Ακόμη και στη δύσκολη προσωπική του μάχη, παρέμεινε ενεργός και δεμένος με τον συλλογικό αγώνα, με διαρκές ενδιαφέρον για το παρόν και το μέλλον του εργατικού κινήματος. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, «δεν αντιμετώπισε ποτέ τον αγώνα ως ρόλο ή τυπικό καθήκον, αλλά ως στάση ζωής».

Το ΠΑΜΕ αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο με σεβασμό και συγκίνηση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του, στη σύντροφό του Μαρία και στην κόρη του Λένα, με τη δέσμευση ότι ο δρόμος του αγώνα που περπάτησαν μαζί θα συνεχιστεί.

